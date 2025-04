Ingressos estão esgotados para Flamengo x Corinthians

O Maracanã, aliás, não recebe mais de 60 mil pessoas desde o Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, quando 69.393 (64.351 pagantes) torcedores foram ao estádio. Em coletiva no Ninho do Urubu, o zagueiro Danilo, assim, chegou a enaltecer de que o estádio cheio faz diferença.

A torcida do Flamengo vai voltar a lotar o Maracanã no jogo contra o Corinthians neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos foram esgotados nesta sexta-feira. A carga total é de aproximadamente 64 mil. A parte dos visitantes, destinada aos torcedores paulistas, também não há mais bilhetes.

“Faz diferença (ter o estádio lotado). É o Maracanã, torcida do Flamengo, me arrepio todo. Quando chego lá já sei se está cheio. É diferente, sensação única. Principalmente, contra o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Quando eu era criança, se me perguntasse que tipo de jogo eu gostaria de jogar, era isso. Domingo vai ser um dia muito bonito, uma tarde especial, poder ter o Maracanã cheio, apoio da torcida, todos os ingrediente para ter uma tarde bacana. Que seja com vitória do Flamengo. A importância da torcida é inegável, que ela esteja lotando o Maracanã. É um ponto muito positivo para a gente”, declarou Danilo nesta sexta-feira.

O público dos últimos jogos envolvendo o Flamengo foram de: 48.452 (45.528 pagantes) contra o Inter; 56.515 (50.395 pagantes) diante do Central Córdoba, na Libertadores; 31.445 (28.931 pagantes) no duelo com o Juventude e 39.027 (37.007 pagantes) no clássico com o Vasco. O número baixo, afinal, é por conta do alto preço dos ingressos. A torcida rubro-negra chegou a protestar nas arquibancadas e com xingamento ao presidente Bap.

Pode chegar à liderança

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 11 pontos e pode retomar a liderança em caso de vitória contra o Corinthians. Além disso, terá que torcer para um derrota ou empate do Palmeiras diante do Bahia no Allianz Parque. Do outro lado, o Corinthians ocupa a sexta posição, com sete pontos.