Grêmio anuncia Felipão como coordenador técnico

Multicampeão com o clube, Felipão não vai encarar uma novidade em sua carreira. Em 2023, depois de comandar o Athletico na temporada anterior, o treinador ocupou um cargo semelhante no Furacão, com Paulo Turra como treinador.

Agora, Scolari vai fazer uma parceria com Mano Menezes. A ideia é que Felipão auxilie na gestão de futebol do clube. Entretanto, há um cuidado para que as atividades não entrem em confronto com quem já atua no setor, como Mano e o executivo de futebol, Luís Vagner Vivian.

O Grêmio já havia iniciado as conversas com o profissional na última sexta-feira (18). Em sua apresentação no clube, Mano Menezes afirmou que não teria problema em trabalhar com Felipão.

“Eu tenho trabalhado com grandes profissionais do futebol brasileiro por aí. Acho que todos eles têm o que acrescentar aos clubes, em termos de conhecimento de futebol, de experiência, de maneira de conduzir, pelo que conquistaram, e o Felipão está entre eles. Não tenho problema para trabalhar com ninguém. Sempre me adequei nos lugares que cheguei”, pontuou.

Essa será a quinta passagem de Felipão pelo Tricolor. Como treinador, Scolari conquistou a Libertadores em 1995, o Brasileirão em 1996 e a Copa do Brasil em 1994. Sua última passagem aconteceu em 2021, quando tentou ajudar na luta contra o rebaixamento.