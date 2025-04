Flamengo x Juventude (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (26), às 21h, no Luso-Brasileiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Flamengo e Juventude duelam, neste sábado (26), às 21h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. A equipe rubro-negra respira novos ares com a chegada da nova treinadora, Rosana Augusto, ex-jogadora da seleção brasileira feminina. Do outro lado, a equipe jaconera mira recuperação após início complicado na competição.

Como chega o Flamengo

No atual momento, o Flamengo ocupa a nona posição, com sete pontos, e está fora da zona de classificação para próxima fase do Brasileiro. O grande trunfo das Meninas da Gávea, afinal, é Cristiane. A experiente atacante que brilhou pela Seleção Brasileira Feminina já tem quatro gols marcados na competição. Além disso, é uma das maiores artilheiras da história do campeonato.

Como chega o Juventude

As Gurias Jaconeras, aliás, vêm de um resultado positivo fora de casa. No último final de semana, o Juventude empatou com o Real Brasília no Distrito Federal. A campanha alviverde conta, aliás, com uma vitória, dois empates e três derrotas. Assim, os resultados deixam o time da Serra na 13ª colocação, com quatro pontos a mais do que o primeiro no Z-2. Kamile Loirão é artilheira da equipe, com dois gols marcados no torneio.

FLAMENGO x JUVENTUDE

7ª rodada do Brasileirão Feminino

Data-Hora: 26/4/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Onde assistir: TV Brasil

FLAMENGO: Vivi; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

JUVENTUDE: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Bell Silva; Alice, Dani Venturini e Duda Tosti; Jaielly, Teté (Drielly) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Ana Vitoria Trindade Ferreira (Ambas RJ)