Filipe Luís reencontra o Corinthians, adversário da estreia como técnico do Flamengo

Naquela ocasião, o confronto era pela semifinal da Copa do Brasil, e o Rubro-Negro garantiu o triunfo por 1 a 0. Na sequência do torneio, o treinador viu o time da Gávea carimbar uma vaga na decisão com o empate sem gols, na partida de volta, e ficar com o título após vencer o Atlético-MG nos dois jogos da decisão.

Sete meses se passaram desde que o Flamengo optou por Filipe Luís como técnico da equipe profissional. Aos 39 anos, o profissional fez sua estreia justamente contra o adversário deste domingo (27), o Corinthians. No mesmo Maracanã, a equipe carioca mede força com o Timão às 16h (de Brasília) e tenta recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale lembrar que Filipe conquistou títulos nas divisões de base (Sub-17 e Sub-20) antes de assumir os profissionais e chegou com respaldo da antiga diretoria. Até aqui, já ergueu as taças da Copa do Brasil, Carioca e Supercopa e tem a confiança da torcida para tentar fazer uma temporada mágica.

O treinador ostentou a segunda maior invencibilidade entre os treinadores do clube desde 2019. Afinal, chegou a ficar 28 jogos sem perder, contando o amistoso contra o São Paulo, na pré-temporada, e quase alcançou Jorge Jesus, que ficou 29 partidas invicto.

Por fim, até o momento, o treinador soma 23 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas no comando do Flamengo, com 74% de aproveitamento. No entanto, apesar das conquistas, o momento é de atenção. Isso porque o ataque rubro-negro tem deixado a desejar nas últimas partidas, com exceção da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude.