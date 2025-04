Fabrício Bruno pede reflexão do Cruzeiro por temporada ‘aquém do esperado’

O Cruzeiro viu a sua situação ficar muito delicada na noite desta quinta-feira (24). No Chile, a Raposa perdeu para o Palestino por 2 a 1 e conheceu sua terceira derrota em três jogos da Copa Sul-Americana, com uma eliminação encaminhada no torneio.

“Não vou dizer que é um castigo, porque se não estou sendo injusto com a equipe adversária. Mas sem dúvida nenhuma tivemos o controle do jogo, tivemos cinco ou seis oportunidades cara a cara com o goleiro que não fomos felizes. No futebol, muitas das vezes, nem sempre quem tem maior posse é merecedor do resultado. O futebol hoje em dia é efetividade, eles foram felizes em duas bolas”, afirmou, em entrevista à ESPN.

Com uma situação delicada no torneio e resultados frustrantes na temporada, o zagueiro cobrou um reflexão no time. Fabrício Bruno pediu perdão aos torcedores do Cruzeiro e admitiu que os resultados estão abaixo do que o elenco possa oferecer.

“Acima de tudo a gente tem que parar e refletir o que vem sendo até aqui. A gente fez uma campanha ruim no Campeonato Mineiro, estamos somando pontos no Brasileiro. Dentro da Sul-Americana, onde o Cruzeiro é um time competitivo, gigante, a gente tem que colocar a mão na consciência do que está se fazendo. É pedir desculpas aos torcedores, porque, pelo elenco que temos, os resultados estão muito aquém do que eles esperavam”, ressaltou.