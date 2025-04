Ex-jogador e ídolo do Manchester United se arriscará como lutador de MMA

Participação do ex-atleta com passagem marcante pelos Diabos Vermelhos foi confirmada pela PFL, com direito a desafio a antigo algoz / Crédito: Jogada 10

Patrice Evra, ex-lateral-esquerdo do Manchester United, se arriscará como lutador de artes marciais mistas (MMA). A Professional Fighters League (PFL) anunciou, nesta sexta-feira (25), que o francês fará sua estreia na categoria amadora, no dia 23 de maio, na Accor Arena, em Paris. A organização, porém, indicou que ainda não há uma definição sobre quem será o adversário do ex-jogador. A impressão é que o ídolo do Manchester United está dedicado nesta nova empreitada. Prova disso é que a rotina de treinos de Evra é com seu amigo Cedric Doumbe, astro francês do MMA e que já venceu o Glory, torneio de boxe.