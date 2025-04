Estrela Amadora x Porto: Onde assistir, escalações, arbitragem

Em jogo pela 31ª rodada do Campeonato Português, o Porto visita o Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, em Amadora. Com 62 pontos e ocupando a quarta colocação na tabela, os portistas precisam da vitória para manter as mínimas chances de título e, principalmente, o objetivo de se classificar para a Liga dos Campeões ou Liga Europa. Portugal tem direito a duas vagas na Champions (atualmente com os líderes Sporting e Benfica, ambos com 72 pontos) e uma na Liga Europa, posição hoje ocupada pelo terceiro colocado, Braga, que tem 64 pontos e já jogou na rodada.

O Estrela da Amadora tem 26 pontos e ocupa a 15ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No entanto, caso perca, pode ser ultrapassado pelo Aves (24 pontos) e entrar no Z3.