Escalação do Palmeiras: Abel vai mexer e Ríos volta ao time titular diante do Bahia

O elenco alviverde desembarcou durante a madrugada e seguiu direto para a Academia de Futebol, onde realizou atividades voltadas à recuperação física. A reapresentação contou com novidades: Murilo, Mayke, Raphael Veiga e Bruno Rodrigues participaram dos trabalhos. Eles iniciaram a transição entre as partes física e técnica para voltar aos gramados, cada um seguindo uma programação individualizada.

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (25) após a vitória sobre o Bolívar, na altitude de La Paz, pela terceira rodada da Libertadores. O resultado manteve o time com 100% de aproveitamento na competição. No entanto, agora é hora de mudar o foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo (27), a equipe enfrenta o Bahia, no Allianz Parque.

Richard Ríos, poupado da partida pela Libertadores devido a dores na coxa esquerda, treinou normalmente no gramado. Vitor Roque, que também ficou fora do jogo contra o Bolívar por dores no tornozelo, trabalhou com o Núcleo de Saúde e Performance, fora de campo. Já os titulares na Bolívia fizeram somente um trabalho regenerativo na parte interna. Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira deve mudar a escalação novamente.

Escalação do Palmeiras

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Paulinho (Flaco López).

Líder do seu grupo na Libertadores, o time agora quer manter a ponta também no Brasileirão. Com 13 pontos em cinco jogos, o Palmeiras busca, portanto, a oitava vitória consecutiva na temporada, somando ambas as competições.