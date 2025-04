Dudu revela incômodo em ser reserva e desabafa sobre fase do Cruzeiro: ‘Vexatório’

Atacante ganha chance do técnico Leonardo Jardim e inicia a partida na derrota para o Palestino, na última quinta-feira, pela Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Após a terceira derrota seguida do Cruzeiro pela Sul-Americana na última quinta-feira (24), para o Palestino, Dudu desabafou sobre seu atual status no clube. O jogador, que chegou com grande expectativa no Cabuloso e como um dos principais nomes do elenco, perdeu a titularidade no time de Leonardo Jardim. Assim como Gabigol, o camisa 7 ganhou a oportunidade de entrar como titular no duelo contra o time chileno e mostrar seu trabalho. A chance veio após três partidas consecutivas no banco de reservas. O atacante, porém, afirmou que não entende a escolha do treinador, já que acredita que estava em uma sequência boa na equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não me sinto bem (em ser reserva). É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time. Opção é seguir trabalhando e tentar voltar ao time”, comentou. Dudu analisa desempenho do Cruzeiro como “vexatório” A Raposa não vive bom momento e, sem pontuar no torneio continental, é o lanterna do Grupo E, com condições difíceis para classificação. Mas Dudu comentou que a fase ruim não é de agora e que o desempenho do Cruzeiro está “vexatório” desde o início do ano, quando não conquistou uma vaga para a final do Estadual. O atacante ainda cobrou a diretoria por atitudes. “Vexatório está sendo desde o começo do ano. Não classificamos para a final do Campeonato Mineiro e temos zero pontos na Sul-Americana. Temos que melhorar em todos os aspectos, não só os jogadores, mas todas as pessoas envolvidas no futebol do Cruzeiro”, opinou o jogador.