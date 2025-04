Dirigente do Flamengo destaca importância da análise de dados no futebol

Em entrevista na Flamengo TV, Teo Benjamin falou sobre o trabalho do departamento no clube

“A ideia do setor de análise de dados é ser um setor transversal dentro do clube, que conversa com várias outras áreas do departamento de futebol. Então a gente trabalha oferecendo ferramentas, subsídios e informações para que eles possam tomar decisões dentro das suas áreas”, disse o gerente de dados.

O futebol cada vez mais moderno exige profissionalismo dos clubes. Portanto, quem não se adequa a realidade, fica para trás. Dentro e fora de campo, o Flamengo tem investido em melhorias, principalmente no setor de estudo sobre os números. Em entrevista na Flamengo TV, Teo Benjamin destacou a importância da análise de dados no esporte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Formado em engenharia, Teo Benjamin iniciou a carreira no Bragantino. Desde o ano passado no Flamengo, o dirigente lidera a pasta com foco total na integração entre números e decisões técnicas. Assim, a análise se estende desde o pré-jogo, com estudo do adversário, até o pós-jogo, com avaliações do próprio time.

“O nosso objetivo é pegar as perguntas do clube e trazer para o mundo dos dados para procurar informações que podem ser interessantes, mas levar isso de volta na linguagem do futebol. Para que isso tudo esteja integrado e que possa impactar a tomada de decisão que acontece dentro e fora de campo”, afirmou.

No Flamengo, o setor de dados trabalha em conjunto com o departamento de scout. Dessa forma, o clube consegue fortalecer a busca por jogadores que se encaixem ao estilo de jogo do técnico Filipe Luís. Desde a chegada do diretor José Boto, o Rubro-Negro tem dado ênfase ao fortalecimento do scout e da inteligência de mercado.