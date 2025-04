Dia do Goleiro: Veja quem tem o maior salário do futebol mundial

Assim, os goleiros fazem um papel importante nas equipes e, por isso, também tem um dia para comemorar: dia 26 de abril, o Dia do Goleiro Além disso, eles também possuem altos salários e uma super valorização no mercado.

O goleiro, solitário na parte defensiva do seu campo, é um dos grandes destaques das equipes. Seja por conta das grandes defesas, pelos erros, ou por passar ‘despercebido’ ao longo das partidas. No entanto, ele sempre é notado nos jogos.

Dessa forma, de acordo com o Somos Fanáticos, Manuel Neuer, que defende o Bayern de Munique, Jan Oblak, do Atlético de Madrid e Thibaut Courtois, do Real Madrid, são os arqueiros com os maiores salários por temporada. Confira a lsita.

Manuel Neuer (Bayern Munique-ALE): 21 milhões de euros Jan Oblak (Atlético Madrid-ESP): 20,8 milhões de euros Thibaut Courtois (Real Madrid-ESP): 15 milhões de euros Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain-FRA): 12,7 milhões de euros Edouard Mendy (Al-Ahli-ASA): 11 milhões de euros Bono (Al-Hilal-ASA): 10 milhões de euros Alisson (Liverpool-ING): 9 milhões de euros Dibu Martínez (Aston Villa-ING): 9 milhões de euros Gregor Kobel (Borussia Dortmund-ALE): 9 milhões de euros Bernd Leno (Fulham-ING): 7,8 milhões de euros

Goleiros mais valorizados

De acordo com os dados do site especializado em salários “Capology”, Manuel Neuer, goleiro mais bem pago do mundo, recebe salário que é o segundo maior de toda a Bundesliga. Aliás, apenas Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, recebe mais. Ou seja, Neuer é também o segundo jogador mais bem pago do elenco do time alemão.

Com Oblak, do Atlético de Madrid, a valorização do goleiro é ainda maior. O salário do jogador é o maior de todo o elenco colchonero. Dessa forma, supera os valores que o astro francês Antoine Griezmann e do argentino Julián Álvarez recebem.

O belga Thibaut Courtois, dentro do elenco superestrelar do Real Madrid, consegue ter posição de destaque: é o sexto jogador com o maior salário, atrás apenas de Mbappé, Alaba, Vini Jr, Bellingham e Valverde.