Danilo, do Flamengo, se solidariza com Tite: ‘Também sofri com ansiedade’

O zagueiro Danilo, do Flamengo, se solidarizou com o técnico Tite, que decidiu não aceitar a proposta do Corinthians para tratar de sua saúde mental após ter uma crise de ansiedade. Em seu depoimento, o defensor relembrou que já vivenciou momentos de “dificuldades psicológicas”. O jogador comentou sobre o tema em coletiva, nesta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu.

“Eu não falei com o Tite, mas queria mandar meu abraço para ele, meu carinho. Sempre foi um cara incrível para nós na seleção brasileira, comigo especificamente. Sempre teve uma relação muito carinhosa, de muito respeito, de muito aprendizado da minha parte. Ao mesmo tempo também sempre me escutou, sempre deu muita abertura para minhas opiniões e para aquilo que eu enxergava como futebol. Que ele possa estar se sentindo melhor o quanto antes, porque é um tema muito sensível. Há três ou quatro anos passei por um episódio também dessa maneira, onde eu também sofri com uma crise de ansiedade. Não é nada agradável de se sentir e ainda”, disse o zagueiro.