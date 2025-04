Crystal Palace x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo na Copa da Inglaterra, a FA Cup. Neste sábado (26), Crystal Palace e Aston Villa se enfrentam às 13h15 (de Brasília), em Wembley, em Londres, pela semifinal do torneio mais antigo do mundo. O confronto será disputado em jogo único e quem vencer garante a vaga na final. Em caso de empate no tempo regulamentar e na prorrogação, a definição será nos pênaltis. Quem avançar encara Manchester City ou Nottingham Forest na decisão.

Como chega o Crystal Palace

O Crystal Palace chega embalado após o empate por 2 a 2 fora de casa contra o Arsenal, no meio da semana, pela Premier League. Além disso, o time também confia no retrospecto recente diante do Aston Villa, com quatro jogos de invencibilidade contra o rival.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o torcedor do Crystal Palace é que o técnico Oliver Glasner não terá desfalques de última hora para o jogo deste sábado e a equipe poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa faz uma grande temporada sob o comando do técnico Unai Emery e mostrou grandes qualidades apesar da eliminação nas quartas de final da Champions para o PSG.