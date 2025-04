Criciúma cede, nos acréscimos, empate ao Remo

Pela Série B, Tigre Catarinense larga na frente com belo gol, mas os Leões do Remo arrancam o 1 a 1 e saem com um ponto de Criciúma

Criciúma e Remo fizeram ótimo jogo nesta sexta-feira, 25/4, pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo, na casa dos catarinenses, contou com bom público (8.322, para renda de R$ 168.730,00). E que vibrou quando Morelli marcou para o seu time no primeiro minuto do segundo tempo. Contudo, nos acréscimos, Reynaldo deixou tudo igual: 1 a 1. O Remo chega, assim, aos nove pontos, na briga direta pelo G4. Porém, o Criciúma, com 5 pontos, está no meio da tabela.

O jogo teve um lance inusitado. Afinal, o atacante Maxwell, do Remo, entrou aos 34 minutos no lugar de Janderson, teve uma estiramento aos 37 e saiu. Como os paraenses já haviam feito as cinco substituições, tiveram que jogar os últimos minutos com dez. E, mesmo com um a menos, os remistas (que tiveram um gol bem anulado) chegaram ao empate.