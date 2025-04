Confiante, Danilo busca sequência após lesões e vê pressão como normal no Flamengo

Perto de completar três meses no Rubro-Negro, zagueiro projeta duelo contra Corinthians e acredita em classificação em 1° lugar na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Após quase dois meses depois de lesão no Flamengo, Danilo começa a engrenar sequência na Libertadores e no Brasileirão. O defensor retornou ao futebol brasileiro, mas acabou tendo o contratempo de duas lesões musculares seguidas na posterior da coxa direita. Mesmo assim, os 53 dias longe dos gramados não abalaram. Em coletiva nesta sexta-feira (25) no Ninho do Urubu, o experiente jogador, que está três meses na equipe carioca, reforça confiança para estar em campo. “Estou confiante, não aguentava mais ficar na maca, na academia. Fui feito para estar em campo, para colaborar em campo. Toda crise é uma oportunidade. Considerei uma crise ficar fora por dois meses. Então pude aproveitar para reequilibrar muscularmente. Para trabalhar coisas que a gente não consegue nessa correria do dia a dia, de viagens, jogos, como equilíbrio, potência, reatividade. Coisas muito importantes no jogo que muitas vezes a gente não consegue ter um olhar específico. Então procurei usar esse tempo que tive para que quando voltasse estivesse preparado. Todas as mudanças em nível psicológico e de estrutura da minha família demanda tempo, mas esse período acabou e está tudo bem”, disse o zagueiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo passando a maior parte do tempo até agora no departamento médico, Danilo ressaltou que o tempo foi bom para conhecer todas as estruturas do clube. Além disso, ele descartou que esteja sentindo alguma pressão a mais. “Certamente foram três meses intensos, vivi muita coisa que eu esperava e outras que não esperava. Tem sido uma experiencia maravilhosa. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo. Aqui tem que ser assim, tem de viver com pressão e estar pressionado por resultado. Se o resultado vier, tem de estar pressionado para jogar bem, por não tomar gol, convencer sempre”, afirmou Danilo. Duelo contra o Corinthians Danilo também comentou a partida contra o Corinthians. O Flamengo, afinal, joga contra o Timão, às 16h, no domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

“Jogar pelo Flamengo é isso a pressão por resultado, por estar em primeiro. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, contra o Corinthians, vai ter um ambiente maravilhoso no Maracanã, a equipe vai entrar com motivação máxima. É a mesma importância de cada jogo. Nosso foco é sempre o jogo seguinte independente da competição, é assim que temos seguir”, destacou. Libertadores O Flamengo vive um desses momentos de pressão, por estar no terceiro lugar do grupo A da Libertadores após três rodadas. Mesmo assim, Danilo admite a situação desconfortável do grupo, mas mostrou confiança na classificação em primeiro lugar. “Situação completamente acessível para a gente, mas isso não quer dizer um tom de soberba ou de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito, se dedicar muito, mas que temos totais condições de conseguir a classificação. Se possível, em primeiro. O objetivo é passar em primeiro no grupo, porque isso dá moral, confiança, e faz ter confrontos talvez mais acessíveis. Mas acredito que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter”, admitiu.