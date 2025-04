Com doblete de Pablo Dyego, Novorizontino bate Athletico pela Série B

Com a vitória por 2 a 1 no interior paulista, Tigre entra no G4 com os mesmos nove pontos do Furacão, que pode perder a liderança na rodada

O grande destaque ficou por conta de Pablo Dyego, que entrou ainda nos minutos iniciais em substituição a Robson, que se machucou. O atacante anotou os dois gols que definiram o triunfo do time do interior paulista. Renan Peixoto marcou para os paranaenses.

Na abertura da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino derrotou por 2 a 1 o Athletico-PR na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão,em Novo Horizonte.

Com o triunfo, o Tigre do Vale chega aos mesmos nove pontos do Athletico e entra no G4 da competição, ainda invicto. O Furacão, embora tenha conhecido o segundo revés no torneio, continua na liderança em uma campanha que conta com três vitórias e duas derrotas.

O jogo

O Novorizontino martelou na primeira etapa até abrir o placar aos dez minutos com Pablo Dyego – o atacante havia acabado de entrar em substituição a Robson, que se machucou. Em jogada de ensaio, Igor Formiga fez cruzamento, e a bola desviou em Falcão antes de sobrar para Pablo. Aos 23, o Athletico teve a oportunidade de empatar quando Luiz Fernando balanpçou a rede, mas a arbitragem apontou impedimento no lance. Waguininho, frente a frente com o goleiro Mycael, desperdiçou a chance de ampliar na reta final da etapa.

Na volta do intervalo, Tevis, do Athletico, acertou a trave logo no minuto inicial. A equipe rubro-negra seguiu melhor em campo e deixou tudo igual aos 18 minutos, quando Renan Peixoto aproveitou toque de cabeça de Luiz Fernando e finalizou de primeira para o gol. A partir daí, os times alternaram avanços até que aos 28 minutos, o Novorizontino encaiuxou ótimo contragolpe, e Patrick Brey arrematou forte para recolocar os donos da casa na frente. O Athletico ainda ficou com um homem a menos com a expulsão de Palacios. Apesar disso, os paranaenses buscaram o empate até os minutos finais, mas sem êxito.