Chelsea x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na reta final da Premier League. Neste sábado (26), Chelsea e Everton se enfrentam às 8h30 (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, e coloca frente a frente duas das mais tradicionais equipes do futebol da Inglaterra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: PSG perde a invencibilidade no Francês ao ser derrotado pelo Nice

Como chega o Chelsea

O grande objetivo do Chelsea nesta reta final de temporada é terminar entre os cinco primeiros colocados da Premier League e confirmar a vaga na próxima edição da Champions. No momento, os Blues aparecem na 6ª posição, com 57 pontos, dois a menos que o Newcastle, que abre o G-5 do Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Chelsea precisa da vitória em casa e torcer por um tropeço do Newcastle para se aproximar do maior torneio de clubes do futebol europeu.

Para o duelo no Stamford Bridge, o técnico Enzo Maresca segue com alguns desfalques no elenco. Gusto e Fofana, lesionados, estão fora. Além disso, Mudryk ainda cumpre suspensão por doping e completa a lista de ausências para o jogo deste sábado.