CBF já inicia conversas sobre comissão técnica com Ancelotti

Carlo Ancelotti parece estar mais perto da Seleção Brasileira . O treinador italiano, de 65 anos, tem conversas avançadas com a CBF, e o acerto é questão de tempo, de acordo com o “ge”. As conversas acontecem com o conhecimento do clube espanhol, que aguarda a final da Copa do Rei, neste sábado (26), para tomar uma decisão.

Caso fique no comando do Real Madrid até a última rodada do Campeonato Espanhol, no dia 25 de maio, Ancelotti não teria como enviar a lista larga para a Fifa no dia 18 de maio. O treinador italiano teria pouco tempo para definir a lista de convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias. A seleção brasileira enfrenta o Equador, dia 5 de junho, em Quito, e o Paraguai, dia 10, em São Paulo. No entanto, o resultado da Copa do Rei pode definir o rumo do treinador nos próximos dias.

Ambas as partes seguem a negociação com discrição. O treinador italiano seguirá posicionando oficialmente de que não foi procurado pela CBF, que, por sua vez, vai manter o discurso de que ainda não definiu nomes que possam substituir Dorival Júnior. Tudo em total sigilo.

E Jorge Jesus?

Mesmo perdendo o status de prioridade, o técnico Jorge Jesus também pode é alvo caso a negociação não evolua com Ancelotti. No entanto, a situação do italiano depende diretamente dos resultados do Real Madrid em campo. À distância, Ednaldo Rodrigues sabe que o português toparia rapidamente um acordo tão logo encerrasse seus compromissos no campeonato local da Arábia Saudita e na Champions asiática.