Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos opostos na temporada, Botafogo e Fluminense medem forças neste sábado (29). O confronto acontece às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Brasileirão 2025. De um lado, o Alvinegro tenta engrenar na temporada sob o comando de Renato Paiva. Do outro, Renato Gaúcho, que está invicto desde que chegou, busca encostar na liderança da competição nacional.

Onde assistir

O confronto deste sábado (26) terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Como chega o Botafogo

O técnico Renato Paiva não poderá contar com David Ricardo, que foi expulso diante do Atlético-MG, e Bastos, que segue fora de combate por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Recuperado de dores no tornozelo esquerdo, Jair será titular no sistema defensivo. Por outro lado, o meia Santi Rodríguez não se recuperou de um trauma na perna esquerda e não está à disposição, assim como o atacante Nathan Fernandes.

Como chega o Fluminense

O Tricolor terá muitos desfalques novamente. Entre eles, estão Riquelme, com uma entorse no joelho esquerdo, assim como Isaque, que teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto o goleiro Pitaluga se recupera de um problema em uma das mãos e Thiago Silva na coxa direita. Por fim, Gabriel Fuentes e Guga voltaram a treinar, mas ainda devem seguir de fora.

BOTAFOGO x FLUMINENSE

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/04/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins (Patrick de Paula); Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)