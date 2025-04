Botafogo oficializa patrocínio com empresa de oxigenoterapia hiperbárica

Alvinegro anuncia acordo com a Oxy Câmaras Hiperbáricas. que focada em fabricação e fornecimento de soluções em oxigenoterapia

O Botafogo oficializou, nesta sexta-feira (25), o acordo de patrocínio com a Oxy Câmaras Hiperbáricas, que é focada em desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções em oxigenoterapia. Assim, a empresa fornecerá a tecnologia até o fim de 2025, tanto para o CT Lonier quanto para o Estádio Nilton Santos. Ela terá sua marca estampada no número da camisa dos jogadores do time profissional.

A oxigenoterapia hiperbárica é uma aliada no esporte, conciliando recuperação e alto rendimento. Com a parceria, o Alvinegro passa a contar com mais uma tecnologia para manter seus atletas em alto nível físico e prontos para os desafios.