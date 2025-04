Betinho Marques – Caracas! Coluna de obviedades: o Galo precisou de rodar o elenco e quase rodou

O que falar de um empate com o 11⁰ colocado do Venezuelano que estava há quatro jogos sem vencer contra o poderoso Galo, hexa mineiro?

O atleticano segue vendo e lendo sobre o óbvio. Cuca não quer falar de elenco, “mas a pergunta foi boa”. A ideia de comunicar com a Massa do Galo por meio de uma coluna sempre foi para manter a simbiose e a conexão com o torcedor atleticano, mas, principalmente, de fazer o registro temporal do que a alma sente em cada fragmento de vivência no preto e branco.

Porém, assim como na vida, há dias de poucos caracteres ou “poucas ideias”. O que discorrer e gastar para falar de um empate com o 11⁰ colocado do Venezuelano que estava há quatro jogos sem vencer contra o poderoso CAM hexacampeão mineiro?