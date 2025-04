Bayern pode conquistar o título alemão neste sábado, Saiba como

O Bayern de Munique tem a chance de conquistar o Campeonato Alemão neste sábado. Às 10h30 (horário de Brasília), o time enfrenta o Mainz na Allianz Arena. Com 72 pontos, os bávaros, em caso de vitória, chegam aos 75 pontos. Como o Bayer Leverkusen — que joga no mesmo horário contra o Augsburg — tem 64 pontos, qualquer tropeço do atual campeão pode garantir o título antecipado ao Bayern.

No entanto, o Bayern sabe que o Mainz será um adversário difícil. A modesta equipe faz uma campanha fantástica nesta temporada: com 48 pontos, entra na rodada em sexto lugar. Se vencer, pode até entrar no G4, a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Vale lembrar que o Bayern já sofreu duas derrotas na competição, e uma delas foi justamente para o Mainz, no primeiro turno, por 2 a 1.