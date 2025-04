Barcelona x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

'El Clásico' vai definir o campeão da Copa do Rei da Espanha, o mata-mata mais importante do futebol espanhol

Um dos maiores clássicos do futebol mundial vai definir o campeão da Copa do Rei da Espanha. Neste sábado (26), Barcelona e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na decisão do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Como chega o Barcelona

Maior campeão da Copa do Rei, o Barça faz uma grande temporada e vai em busca do 32º título do torneio.

Contudo, Hansi Flick, que pode ser o primeiro técnico alemão a vencer a Copa do Rei da Espanha, terá uma baixa importante para o jogo deste sábado. Isto porque o artilheiro do time na temporada, Robert Lewandowski, se recupera de lesão e ficou de fora da lista de relacionados para a final. Assim, o polonês se junta a Balde, Casadó e Marc Bernal no departamento médico do clube.

No entanto, a boa notícia fica por conta do retorno do goleiro Ter Stegen, recuperado da lesão que o deixou afastado dos gramados desde setembro de 2024.