Atlético-MG: Confira detalhes da estátua do Galo

Assim, a estátua é toda em aço inox e a estrutura tem oito metros de altura, pesa 13 toneladas e conta com cerca de quatro mil penas de metal. Ela está coberta por panos antes da apresentação ao público.

A ideia é que a inauguração aconteça antes da reabertura da Arena MRV para partidas. O local deve voltar a receber jogos no dia 11 de maio, no confronto contra o Fluminense.

O Atlético Mineiro está sem o estádio desde o ano passado, quando fechou para reformas internas e de melhoria da acústica. No entanto, a previsão era que o clube pudesse contar com o local no início do mês de abril, mas uma greve na receita federal atrasou no processo da mudança do gramado sintético. Dessa forma, neste temporada até o momento, a equipe mandou os jogos no Mineirão.