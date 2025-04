Após marcar primeiro gol, Iury Castilho destaca força do Mirassol em casa

O atacante Iury Castilho marcou seu primeiro gol pelo Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro no empate em 2 a 2 com o Juventude, na última rodada. O gol foi o quinto de Iury na temporada, número que o coloca ao lado de Gabriel como artilheiro do time em 2024. Ele também soma uma assistência até aqui. Titular absoluto no setor ofensivo da equipe, Iury celebrou o momento pessoal e valorizou o desempenho coletivo neste início de campeonato.

“Foi muito importante pra mim e também para o time aquele gol contra o Juventude. Já vinha batendo na trave em algumas partidas antes, mas saiu no momento certo. O nosso time tem feito um bom início de competição. Na Série A não tem moleza, toda semana é um adversário forte e o nosso grupo tem mostrado maturidade para competir”, disse o atacante.