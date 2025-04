Alex Sandro e Plata treinam em campo, mas são dúvidas para Flamengo x Corinthians

O técnico Filipe Luís pode ter retornos importantes para a partida do próximo domingo (27), contra o Corinthians, às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu, Alex Sandro e Plata foram a campo e se aproximaram de um retorno ao Flamengo.

A dupla iniciou a atividade do dia na academia, com trabalho de parte física. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para um segundo momento do treino. Os cenários, no entanto, são um pouco diferentes para o lateral e o atacante.