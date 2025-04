Abel apela para pacto para não perder mais jogadores por lesão: ‘Vou rezar’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, por conta da forte sequência do Palmeiras na temporada, o treinador brincou na coletiva após o jogo em La Paz sobre o ”pacto” que os torcedores tanto falam. Abel disse que vai rezar bastante para que não perca mais nenhum jogador lesionado para as próximas partidas.

“É tentar rezar ao nosso senhor para que ninguém se lesione. Me pus a rezar ao nosso senhor, é o pacto que tenho. É impossível, com o calendário que é, com as viagens que temos. O pacto é rezar para que ninguém se lesione mais”, disse Abel.

A sequência pesada do time de Abel Ferreira

O Verdão encerrou uma longa maratona após o jogo contra o Bolívar. Afinal, no intervalo de uma semana, o Palmeiras jogou no Rio Grande do Sul, Ceará e La Paz.Nos dois primeiros desses jogos, contra Internacional e Fortaleza, o técnico já lidava com quatro desfalques: Murilo, Veiga, Mayke e Rocha. Para o jogo na altitude, ele perdeu Vitor Roque, Richard Ríos e Micael.

O Palmeiras volta a jogar na sua casa no próximo domingo(27/4), onde encara o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, depois fará nova sequência fora de casa. Ceará pela Copa do Brasil, Vasco em Brasília e Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores.