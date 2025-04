Vasco anuncia renovação do atacante Rayan até 2026

Jogador é o mais jovem a estrear no profissional do Cruz-Maltino no século XXI, com 16 anos, cinco meses e 16 dias / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira (24), a renovação de contrato com o atacante Rayan, uma das grandes promessas do clube nos últimos anos. O novo vínculo garante o jogador de 18 anos em São Januário até dezembro de 2026. Cobiçado por outros clubes, inclusive de fora do Brasil, ele tinha contrato até o fim de 2025. Mas as tratativas que começaram em janeiro para o acerto entre as partes tiveram um desfecho feliz.