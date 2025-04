Triunfo em Salvador tem importância histórica para o Cerro Largo

O placar favorável de 1 a 0 para o Cerro Largo, diante do Vitória, na última quarta-feira (23) , tem relevância que supera a campanha do time uruguaio na Sul-Americana deste ano.

Isso porque o resultado positivo foi o primeiro do clube situado próximo a divisa com o Brasil atuando por competições continentais. Até então, o Cerro Largo tinha disputado 12 jogos entre Libertadores e Sul-Americana e amargava um histórico de cinco empates e sete derrotas.

A situação, aliás, tem impacto até mesmo quando se olha para o aproveitamento das equipes do Uruguai, atuando fora do território nacional, na temporada 2025. O motivo é que o placar diante do Vitória representou, também, o primeiro triunfo de um clube uruguaio, no ano, atuando nessas condições.

O feito do clube ainda jovem na existência (fundado em 2002) ocorre na participação que já é a mais longa em torneios dessa magnitude. Nesse sentido, o clube não tinha passado da primeira eliminatória nas outras cinco participações que contabiliza.

Exaltação

Em entrevista para a rádio uruguaia El Espectador Deportes, o técnico Danielo Núñez exaltou o feito de seus comandados e os esforços na logística para deixar o compromisso que aconteceu na capital baiana.