Torcedores do Lyon mencionam Botafogo em protesto contra Textor

Adeptos do clube francês contestam empresário americano por falta de dinheiro e lembram do Glorioso nas faixas de manifestação

O CT do Lyon amanheceu sob protestos para a diretoria. Os torcedores da equipe francesa, descontentes com a derrota no domingo passado (20), para o Saint-Étienne, fora de casa, cobraram a gestão de John Textor sobre os resultados recentes. Em uma das faixas penduradas no centro de treinamento, uma delas mencionava o Botafogo.

Os torcedores questionaram “quem será o otário?” que vai arcar com a falta de dinheiro no final da temporada, e cita Botafogo e Molenbeek (Bélgica), outros times da empresa Eagle Football.

“Do orgulho à vergonha, quatro lutas pelo pódio. Sem dinheiro no final da temporada, Molenbeek? Botafogo? Lyon? Quem será o otário?”, dizia uma das faixas.

Em março, o Eagle Football, grupo de Textor, divulgou os números financeiros do primeiro semestre da temporada 2024/25, com um prejuízo de 117 milhões de euros (cerca de R$ 723 milhões na cotação atual). Aliás, muito do déficit apresentado pelo clube francês se deve por não ter conseguido atingir o objetivo na receite para venda de jogadores.

Segundo o relatório, houve uma queda de 54,4 milhões de euros nas receitas de “atividades de negociação”. Além disso, o patrimônio líquido do Lyon, segundo o relatório, também está no vermelho. Afinal, são 78 milhões de euros negativos, além do valor de 46,7 milhões de euros negativos no superávit do último ano.