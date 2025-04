Segunda chance: Guardiola e Cristina estariam focados em se reconciliar

O amor prevalece! De acordo com o jornal catalão “El Nacional”, Guardiola e Cristina Serra estariam se esforçando por uma reconciliação do seu casamento. Segundo a matéria, o clima é de que “nem tudo está perdido”. Inclusive, o treinador do Manchester City retornou à Barcelona, sua cidade natal, e aproveitou três dias na mansão com sua família durante a Páscoa.

A propósito, outro indicativo de que o casal se dedica a reatar seu relacionamento é que ambos seguem utilizando suas alianças. Guardiola e Cristina Serra decidiram se separar no final do ano passado, após casamento de 36 anos. Já o processo de divórcio, iniciado em fevereiro, teria abalado emocionalmente o treinador espanhol. Prova disso é que o Manchester City chegou a ser ausência no G4 da Premier League. A equipe está em período de recuperação e se encontra na terceira colocação do torneio. O clube, que conquistou os últimos quatro títulos da liga nacional, ainda sofreu eliminações precoces na Champions League e na Copa da Liga Inglesa.