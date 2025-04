São Paulo estipula data para o retorno de Lucas Moura

Meia-atacante se recupera de dores no joelho. Comissão técnica espera contar com ele contra o Náutico, pela Copa do Brasil

O São Paulo já tem uma data para contar novamente com Lucas Moura. Desfalque nos últimos oito jogos da equipe por conta de dores no joelho direito, o meia-atacante deve voltar contra o Náutico. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (29), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lucas não deve ser relacionado novamente para o jogo de sábado (26) contra o Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O motivo seria mais uma precaução, já que o gramado do estádio cearense não está dos melhores. Recentemente, o rival Palmeiras criticou o estado da grama, após uma partida contra o Fortaleza no local.

Assim, Lucas voltaria a jogar no gramado do Morumbis, aonde está acostumado. Além disso, o camisa 7 deve atuar poucos minutos no confronto. A ideia é não atrapalhar o processo de transição e não forçar o jogador neste retorno, esperando que ele retorne ao 100% de sua condição física aos poucos.

Lesão na semifinal do Paulistão

O jogador está fora do time desde que se machucou em 10 de março, na eliminação do Tricolor contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão. As frequência das dores, inclusive, foi o impeditivo para que ele retornasse antes.

Apesar do retorno de Lucas, o São Paulo ainda terá outros desfalques. Afinal, Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular), Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) estão no departamento médico.