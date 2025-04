São Paulo alcança sua maior sequência invicta na Libertadores

Mais do que vencer o Libertad por 2 a 0, na quarta-feira (23), fora de casa, o São Paulo também conseguiu emplacar sua maior sequência invicta na história da Libertadores. O triunfo no Paraguai fez com que o Tricolor chegasse a 12 jogos sem perder no torneio continental.

Nesta sequência, foram sete vitórias e cinco empates. O mais impressionante é que 11 desses 12 jogos foram sob o comando de Zubeldía. O único jogo sem o argentino no comando aconteceu no ano passado. Na ocasião, o São Paulo venceu o Cobresal por 2 a 0, quando Thiago Carpini ainda era o treinador da equipe.

A última derrota fora de casa aconteceu na primeira rodada da edição de 2024. Na ocasião, o São Paulo perdeu para o Talleres-ARG, em Córdoba, na Argentina, por 2 a 1. Contudo, o treinador na ocasião era Thiago Carpini, que foi demitido uma semana depois do confronto.

Com isso, o São Paulo superou o feito alcançado em 1974, quando ficou 11 jogos sem perder na Libertadores, e também em 1992, quando acumulou dez partidas de invencibilidade e terminou com a taça na mão.

Com o resultado no Paraguai, o São Paulo chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo D. Aliás, a equipe ultrapassou justamente o Libertad, que estacionou com seis pontos. Assim, o Tricolor volta a campo pela competição apenas no dia 6 de maio, quando enfrenta o Alianza Lima, do Peru, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.