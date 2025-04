Santos planeja mudar partida contra o Ceará para o Morumbis

A diretoria do Santos estuda mudar o local da partida contra o Ceará, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é transferir o jogo da Vila Belmiro para o Morumbis, na capital paulista. A partida está marcada para o dia 12 de maio, uma segunda-feira, às 20h (de Brasília).

Por se tratar do jogo que encerra a rodada, as autoridades não preveem problemas de segurança. As demais equipes do estado atuarão no sábado e no domingo.