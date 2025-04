Santos não chega a acordo com Ramón Díaz e não se empolga com possibilidade de Emiliano

Treinador argentino não quer assumir uma nova equipe agora e Peixe vai avaliar continuidade de César Sampaio no cargo

Ramón Díaz não será o novo treinador do Santos. O argentino não quer assumir um novo trabalho logo após deixar o Corinthians. Com a recusa, houve uma possibilidade de negócio com seu filho, Emiliano Díaz, mas o Peixe não quis avançar na negociação.

O nome de Ramón surgiu por indicação de pai de Neymar. Nesta semana, o clube teve uma reunião com a família Díaz, por intermédio do empresário André Cury. Emiliano, que surgiu como uma possibilidade, sempre ganhou destaque nos trabalhos recentes do pai e entende que está na hora de arriscar uma carreira solo.