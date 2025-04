Uma das grandes contratações para a temporada no Santos, o meia-atacante Benjamín Rollheiser ainda segue seu processo de adaptação no Brasil. Contratado do Benfica (Portugal), ele chegou à Vila Belmiro em fevereiro e vem ganhando sua primeira sequência agora na equipe titular.

“Cheguei há dois meses e o grupo me recebeu muito bem. A adaptação foi rápida e boa, pois tenho ótimos companheiros. Também têm outros argentinos no elenco (Barreal, Escobar e Godoy), o que acabou facilitando um pouco para mim. Agora é tratar de treinar bem todos os dias, crescer dentro de campo e ajudar a equipe a buscarmos os resultados”, disse Rollheiser.

Ele chegou na metade do Paulistão e só pode atuar no mata-mata, contra o RB Bragantino e Corinthians. Contudo, ele começou a ganhar sequência após a nova lesão de Neymar. Tanto que o jogador acredita que fez sua melhor partida com a camisa do Santos no clássico com o São Paulo.

“Creio que foi minha melhor partida vestindo a camisa do Santos. E também foi a primeira vez que pude fazer um jogo completo desde que cheguei aqui, e isso é muito importante para retomar o ritmo após muito tempo sem sequência”, completou.

Rollheiser pensa no RB Bragantino

Por fim, ele projetou o próximo duelo pelo Brasileirão, contra o RB Bragantino e acredita que a equipe precisa melhorar para voltar a vencer.