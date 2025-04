Roger poupa principais titulares do Inter pelo segundo treino consecutivo

Técnico definirá time titular do Colorado um dia antes do duelo contra o Juventude, que ocorrerá no próximo sábado (26)

O técnico Roger Machado decidiu ampliar o descanso para os seus principais titulares do Inter. Afinal, no treino de preparação para o embate contra o Juventude nesta quinta-feira (24), a maioria dos 11 iniciais não participou de atividade com bola. Tal preservação ocorreu pelo segundo dia consecutivo. Apenas o meio-campista Gabriel Carvalho, que foi para o banco no intervalo, esteve no campo do CT Parque Gigante.

Outra peça importante que esteve presente foi o atacante Borré. Além da sequência a Valencia entre os titulares, a comissão técnica preferiu deixá-lo no banco por precaução. No caso, para o planejamento de controle de carga. Deste modo, há a possibilidade de reaparecer no time inicial, exatamente no lugar do equatoriano. Apenas os reservas fizeram trabalhos técnicos, enquanto a maioria dos titulares apenas se dedicou à recuperação física, além de algumas voltas no gramado. A tendência é de que o comandante defina os 11 iniciais somente nesta sexta-feira (25), um dia antes da partida contra o Juventude.