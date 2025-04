Rodrigo Muniz é protagonista em campanha da Premier League

A Premier League iniciou uma campanha chamada “More Than a Game” (mais do que um jogo, em português) para mostrar como o futebol pode influenciar positivamente a sociedade. Para impulsionar o projeto, a liga conta com alguns jogadores como protagonistas, como o brasileiro Rodrigo Muniz, jogador do Fulham.

Afinal, Muniz aparece como um dos símbolos dessa ideia e reforça a importância do esporte na vida das pessoas. Aliás, a campanha vem ocupando todos os painéis do metrô de Londres. A frase central da iniciativa é “The better the football is, the better football does” (Quanto melhor o futebol é, melhor ele faz, em português).

A ideia da Premier League é investir mais de 1,6 bilhão de euros (aproximadamente R$ 10 bilhões) em projetos comunitários e de formação até 2025. A escolha por Rodrigo Muniz vem muito de sua história. O atacante, que tem sua imagem gerenciada pela agência Aces, é um exemplo de como talento e responsabilidade social podem andar juntos, reforçando que sua presença em campo vai além dos gols.

A campanha e a figura de Muniz aparecem justamente em uma grande fase do atacante dentro das quatro linhas. O jogador é uma peça fundamental no ataque do Fulham e já soma oito gols na temporada. Assim, justifica por que ele vem ganhando mais espaço e projeção tanto dentro quanto fora do campo.

