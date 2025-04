René Simões revela que Filipe Luís ignora Seleção: ‘Só pensa no Flamengo’

Treinador de 72 anos rasgou elogios e falou da amizade com o técnico do Rubro-Negro: 'De tática, não precisa falar com ele'

O experiente René Simões, de 72 anos, revelou que fala “quase todo dia” com Filipe Luís, treinador do Flamengo. De acordo com ele, as conversas tem entre os principais assuntos questões comportamentais e psicológica dentro do mundo do futebol e, claro, dos treinadores. Além disso, o profissional rasgou elogios ao “novo” técnico e também fez questão de ressaltar que não pensa em Seleção Brasileira, pelo menos por enquanto.

“Nos falamos quase todo dia. Vejo as entrevistas dele, o comportamento no campo… (Falamos sobre) quaisquer dúvidas que ele tenha de comportamento ou na parte psicológica. Mas só isso. De tática, não precisa falar com ele. Esse cara e o que ele sabe é absurdo. A determinação dele… Tarde da noite ele me responde algo, e eu penso “esse cara está acordado ainda?”. Depois ele me mostrou que estava assistindo ao Fla-Flu pela sexta ou sétima vez. Analisando o que aconteceu, onde pode tirar proveito, como pode antecipar cenários… Então tudo o que tem acontecido com o Flamengo e a forma que está jogando, nada é por acaso”, explicou René ao “Toca e Passa”, videocast do Globo.