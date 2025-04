Renato Gaúcho justifica ausência dos titulares do Fluminense: ‘Era necessário’

O Fluminense foi a campo diante do Unión Española com uma escalação repleta de reservas e jovens da base. Assim, o técnico Renato Gaúcho optou por ficar no Rio de Janeiro com os titulares para ter mais tempo de preparação para o clássico com o Botafogo e a sequência da temporada. Então, o treinador utilizou sua rede social para justificar a estratégia de não viajar ao Chile e deixar o comando com Alexandre Mendes, seu auxiliar.

“Mesmo com o time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade e a liderança na Sul-Americana. Era necessário poupar alguns jogadores, o desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atletas no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém”, explicou.