PSG x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o PSG

O time parisiense faz uma grande temporada sob o comando do técnico Luis Enrique. Além de conquistar o título antecipado e invicto do Campeonato Francês, o PSG também está na semifinal da Champions, onde enfrenta o Arsenal, na próxima terça-feira (29), na luta por uma vaga na grande final.

Dessa maneira, esta partida contra o Nice será o último duelo antes de enfrentar o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres. Além disso, a decisão da vaga será definida no Parque dos Príncipes, com o apoio dos torcedores parisienses.

O PSG segue invicto na Ligue e tem 78 pontos, com 23 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha. No duelo mais recente, o time de Paris ficou no empate por 1 a 1 com o Nantes.