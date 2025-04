Pedro está perto de voltar a ser titular pelo Flamengo

Atacante ganha minutagem no decorrer dos jogos após volta de lesão, mas ainda não deve começar contra o Corinthians, neste domingo, no Maracanã

Contra a LDU, em Quito, pela Libertadores, o camisa 9 atuou por 37 minutos no Equador, sendo a partida que mais atuou desde a sua volta aos gramados após grave lesão no joelho esquerdo. Na derrota para o Central Córdoba, Pedro jogou por 25 minutos. Nos jogos contra Juventude e Vasco, pelo Brasileirão, foram 34 e 30 minutos, respectivamente.

O atacante Pedro está cada vez mais próximo de voltar a ser titular pelo Flamengo . Afinal, o centroavante vem aumentando o número de minutos em campo nas últimas partidas. Contudo, o jogador ainda não deverá começar entre os 11 no domingo (27), no jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Pedro também passa por análises pós-jogo para avaliar o desgaste. Os números indicam que o camisa 9 está perto de voltar a começar um jogo. Isso deve acontecer em maio. No próximo mês, os primeiros jogos do time pelo Brasileirão serão contra Cruzeiro (04/05) e Bahia (10/05).

Mesmo não sendo titular, Pedro já balançou duas vezes a rede pelo Flamengo. O camisa 9 marcou os dois gols na goleada sobre o Juventude por 6 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Diante do Corinthians, o jogador, afinal, deve ser acionado no decorrer do jogo e mostra que evolução em cada partida.

