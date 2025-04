Palmeiras vence o Corinthians e assume liderança do Brasileirão sub-20

O Palmeiras não deu chance ao Corinthians e venceu nesta quinta-feira (24) por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança da competição, com 14 pontos — mesma pontuação do Cruzeiro, mas com vantagem no saldo de gols. Erick Belé e Riquelme marcaram os gols do triunfo alviverde na Arena Barueri.

No primeiro tempo, o Palmeiras fez valer o mando de campo e dominou praticamente todas as ações da partida, obrigando o goleiro Cadu a trabalhar bastante. Os alviverdes reclamaram muito de um pênalti em Heitor, mas o juiz ignorou. Após intensa pressão, Erick Belé abriu o placar. Ele, portanto, aproveitou o cruzamento de Sorriso pela esquerda, pegou o rebote e encheu o pé para colocar o Verdão em vantagem.