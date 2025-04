Palmeiras vence Bolívar na altitude e segue 100% na Libertadores

Verdão consegue se impor mesmo a 3,6 mil metros acima do nível do mar e dispara na liderança do Grupo G / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras venceu o Bolívar por 3 a 2, nesta quinta-feira (24), e manteve os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Mesmo na altitude de La Paz, na Bolívia, a 3,6 mil metros acima do nível do mar, o Verdão fez um grande primeiro tempo e abriu boa vantagem com gols Flaco López e Estêvão, aniversariante do dia. Na segunda etapa, os bolivianos buscaram o empate com dois gols de Fábio Gomes, ex-São Paulo e Vasco. Contudo, Maurício, que entrou na vaga de Estêvão, que chegou a vomitar devido aos efeitos da altitude, confirmou a vitória fora de casa. Dessa maneira, o Palmeiras chegou a três vitórias nas três primeiras rodadas do Grupo G da Libertadores. O Verdão deu um grande passo rumo à classificação e tem seis pontos de vantagem para o vice-líder Cerro Porteño, que ainda entra em campo nesta terceira rodada da fase de grupos. Além disso, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira chegou a sete vitórias consecutivas somando todas as competições.

Mesmo na altitude, Flaco López teve uma grande atuação e foi o destaque do Palmeiras no jogo. Ele participou diretamente nos três gols da equipe e fez sua melhor partida com a camisa alviverde. Além disso, ele e Estêvão estão empatados na artilharia do clube na temporada, com sete gols para cada um. Por outro lado, o Bolívar teve sua primeira derrota em casa nesta edição da Libertadores. Com o resultado, o time boliviano segue com três pontos, na terceira posição do Grupo G. O jogo O Palmeiras fez um grande primeiro tempo e levou a vantagem de 2 a 0 para o vestiário. A estratégia do técnico Abel Ferreira funcionou e o time aproveitou os contra-ataques para encaminhar a vitória. Flaco López abriu o placar aos 18 minutos, Estêvão ampliou aos 44 e Facundo Torres, aos 47, ainda acertou a trave. Por outro lado, o Bolívar teve somente uma chance de perigo, defendida por Weverton. Na volta do intervalo, o Bolívar tentou marcar presença no campo ofensivo e a pressão surtiu efeito. Dessa forma, aos 10 minutos, Fábio Gomes diminuiu para o time boliviano. O Palmeiras, por outro lado, sentiu a parte física e não conseguiu aproveitar os espaços deixados pelo time boliviano. Assim, os donos da casa cresceram no jogo e pressionaram os brasileiros. Até que, aos 23 minutos, em novo cruzamento na área, Fábio Gomes subiu mais que a zaga palmeirense e marcou o segundo no jogo para confirmar o empate.