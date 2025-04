Oscilação e queda ofensiva de Borré e Valencia preocupam o Inter

Dupla alterna a vaga de titular no Colorado. Ambos nem sequer tiveram participações direta na reação diante do Nacional, pela Libertadores

O Internacional mostrou capacidade de reação no embate contra o Nacional e arrancou um empate em 3 a 3 no Beira-Rio, na Libertadores. Contudo, os dois atacantes nem sequer tiveram participações diretas em um dos três gols. Contexto que comprova a fase negativa da dupla. A última vez que eles balançaram a rede foi há cinco jogos, exatamente o último resultado positivo da equipe gaúcha.

Borré e Valencia passam por situações semelhantes no Inter neste início de temporada. Os dois centroavantes estrangeiros vivem momentos irregulares, passando a ser ineficientes, por diferentes motivos, nos últimos jogos. Tal cenário passa a causar apreensão no Colorado.

Tanto Borré como Valencia marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A propósito, o declínio criativo é uma das razões que justifica este jejum dos estrangeiros. Nas cinco partidas anteriores, o Inter só tem um gol com a bola rolando. No caso, o lance em que Bernabei finalizou já dentro da área depois de lançamento longo de Romero.

Centroavantes do Inter se alternam como titulares

Valencia se tornou alvo de críticas pela falta de eficiência recente. Isso porque ele desperdiçou pelo menos três chances claras contra o Palmeiras, e mais uma no Gre-Nal. Por outro lado, Borré teve poucas oportunidades, mesmo começando o ano como titular. Depois, sofreu uma lesão, a qual exigiu que ele ficasse um período sem atuar. Assim, Valencia ganhou a vaga e correspondeu às expectativas.

Afinal, o camisa 13 apresentou poder de decisão na fase final do Campeonato Gaúcho. O equatoriano marcou duas vezes na semifinal e depois anotou o gol que garantiu o título. Posteriormente, voltou a ser reserva na estreia no Brasileiro contra o Flamengo. Também se manteve nesta condição no confronto diante do Bahia pela Libertadores. Na ocasião, saiu do banco e fez o gol de empate na Arena Fonte Nova.