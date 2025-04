Nonato valoriza reação do Fluminense pela Sul-Americana: ‘Importante para a caminhada’

Volante marca um golaço no último minuto e salva o Tricolor no empate por 1 a 1 com o Unión Española pelo Grupo F do torneio continental / Crédito: Jogada 10

Com uma escalação totalmente de reservas, o Fluminense não teve uma boa atuação diante do Unión Española, porém conseguiu arrancar o empate, pela Sul-Americana.. Autor do tento que garantiu a igualdade no placar, por 1 a 1, Nonato valorizou a rápida reação do Tricolor no Chile e destacou a dificuldade imposta pelo adversário. “Quando levamos o gol, por mais que dê um abatimento, levantamos a cabeça rapidamente e fomos buscar esse ponto, que foi muito importante para a nossa caminhada na Sul-Americana. A gente sabia o quanto pontuar nesse campeonato é determinante para uma classificação”, disse.

Foi uma partida muito difícil, com gramado diferente. Sabíamos que a equipe deles tinha muita qualidade na bola e viemos esperando isso. Assim, sabíamos também que, mesmo com jogadores que não estavam entrosados, a gente tinha que se entrosar o mais rápido possível para fazer um bom jogo. Acredito que fizemos na medida do possível, acho que não foi nossa melhor partida. Mas conseguimos sair com um gol muito valioso", completou. Golaço mais bonito da carreira Com o resultado, o Tricolor soma a sete pontos e segue na liderança do Grupo F, com um a mais que o Once Caldas. Completam a chave, a equipe chilena, com 2 pontos, e o San José, último do grupo, com apenas um. "Sabíamos que seria difícil. Tive a felicidade de acertar um chute que treino no dia a dia. A gente conseguiu levantar a cabeça de forma rápida após sofrer o gol e fomos buscar o ponto importante na Sul-Americana. Talvez seja o gol mais bonito da minha carreira, acho que sim", pontuou.