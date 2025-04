Marcos Antônio e Ruan; veja como São Paulo estuda manter a dupla

Tricolor do Morumbis admite não ter condições financeiras de adquirir dupla definitivamente nesta temporada

A diretoria do São Paulo segue interessada em contratar em definitivo o volante Marcos Antônio e o zagueiro Ruan. Ambos estão emprestados ao clube até 30 de junho deste ano. No entanto, a crise financeira dificulta os planos de mantê-los no elenco.

A Lazio emprestou Marcos Antônio, enquanto o Sassuolo é dono dos direitos de Ruan — os dois clubes são da Itália. O São Paulo já conhece os valores para contratá-los: cerca de R$ 25,5 milhões pelo volante e R$ 27 milhões pelo zagueiro. Mesmo com a chance de parcelar os pagamentos, a diretoria tricolor descarta as compras nesse momento.