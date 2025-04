Mano avalia empate do Grêmio como justo e reforça necessidade de sofrer menos gols

Treinador também defende o zagueiro Jemerson, que falhou nos gols de Godoy Cruz, nesta quinta, pela terceira rodada da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

O Grêmio deixou escapar a vitória nos minutos finais contra o Godoy Cruz, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Depois da partida, o técnico Mano Menezes, que fez sua reestreia nesta quinta-feira (24), não tratou o empate como “injusto”, em Mendoza. Ele destacou que os dois times tiveram chances para marcar, mas o comandante avaliou que Tricolor concluiu melhor em comparação com os argentinos. “Não foi injusto o resultado, pelo que as equipes apresentaram. A gente, com menos volume, menos posse, conseguiu concluir melhor. Concluímos uma bola a mais que o adversário”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mais uma vez na temporada, o Grêmio sofreu dois gols em uma única partida. Mano Menezes destacou a necessidade de corrigir esse problema. “Eu não disse que não tomaríamos mais gols (na coletiva de apresentação). Mas, sim, que a média precisa baixar. Hoje (quinta-feira), a defesa foi muito exigida, de uma forma que não estamos acostumados. Vamos crescendo a partir disso. Quando a ideia for entendida bem, ela será bem executada por todos”, disse o treinador. Erro de Jemerson Mano Menezes também defendeu o zagueiro Jemerson, que falhou nos gols do Godoy Cruz. No primeiro, o defensor tentou cavar uma falta. Porém, o atacante adversário aproveitou o erro do defensor gremista e cabeceou por cima do goleiro Tiago Volpi.

“A gente iniciou o jogo tentando construir com um pouco mais de qualidade, saindo de trás, usando os dois laterais um pouco mais baixos, os dois volantes em linha para tentar sair dessa pressão. Sofremos um pouco, porque sempre tinham dois atacantes em cima dos nossos zagueiros o tempo todo. Fizemos o 2 a 1 em uma jogada bonita, uma saída de bola de qualidade, com frieza na hora de definir. Um foi, um tá bom para botar na conta dele (Jemerson). Dois, não. Eu não vou direcionar pra não ser injusto”, disse Mano Menezes. Com o resultado, Grêmio e Godoy Cruz, afinal, ficam com sete pontos no grupo D da Sul-Americana. Os argentinos ficam em primeiro lugar por conta do saldo de gols. Do outro lado, Sportivo Luqueño e Atlético Grau somam apenas um ponto. Poucos zagueiros Mano Menezes também comentou sobre ter apenas três atletas disponíveis para o setor antes do duelo desta quinta-feira.