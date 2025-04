Lucas Moura volta a trabalhar com bola e aumenta expectativa por retorno no São Paulo

Lucas Moura deu mais um passo na recuperação para voltar aos gramados. Nesta quinta-feira (24), o meia participou do treino junto com os demais jogadores do São Paulo que não viajaram para o Paraguai. Essa foi a primeira atividade do atleta desde a sua lesão, na semifinal do campeonato paulista, há mais de um mês.

A expectativa é que Lucas Moura retorne aos gramados contra o Náutico, pela Copa do Brasil, na próxima semana. Totalmente recuperado de um trauma no joelho esquerdo, o jogador agora busca aprimorar o condicionamento físico. Uma confirmação sobre o retorno do astro deve acontecer na segunda (28).