Leicester confirma saída de Vardy: ‘Nosso maior jogador de todos os tempos’

Atacante, de 38 anos, foi protagonista na campanha do título inglês em 2015/16 e depois de treze temporadas irá deixar a equipe azul

O Leicester anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (24), a saída de Jamie Vardy ao final desta temporada. Afinal, o centroavante encerra seu contrato em junho e não seguirá no clube em que brilhou. Aos 38 anos, ele se tornou ídolo do clube ao permanecer por 13 anos, sendo o terceiro maior artilheiro da história e protagonista do título da Premier League 2015/16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Eu sabia que esse dia ia chegar uma hora. Foram 13 inacreditáveis nesse clube. Tivemos sucesso, algumas quedas, mas a maioria foi boa. Chegou a hora de parar. Eu estou devastado, mas a hora é correta. Quero agradecer a todos por me receber como um de vocês. Leicester sempre terá um grande espaço no coração. Sempre acompanharei nos próximos anos. Espero que o clube tenha mais sucesso. Mas essa é minha despedida. Vocês vão me ver novamente. Eu prometo. Obrigado”, disse o atleta.

O jogador foi parte fundamental dos títulos da Premier League, FA Cup, Community Shield e de duas Championships. No geral, ele marcou 198 gols em 498 partidas pelo time inglês e chegou a figurar entre os convocados da Inglaterra na disputa da Copa do Mundo de 2018.

No título da Premier League, o atleta balançou a rede em 24 oportunidades e também foi destaque em períodos conturbados do time, como em dois rebaixamentos. A temporada de despedida confirmou mais uma queda e acontece no dia 18 de maio, contra o Ipswich Town, pela penúltima rodada da Premier League, em casa. Fora, será dia 25 de maio, na última rodada, contra o Bournemouth.